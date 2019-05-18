شركة “إكسون موبيل” تبدأ إجلاء موظفيها من حقل القرنة 1 النفطي في البصرة

2019/05/18 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ بدأت شركة “إكسون موبيل” الأمريكية إجلاء موظفيها من حقل “القرنة” النفطي في البصرة جنوبي العراق إلى دبي.ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر عراقية أن الإنتاج في حقل “القرنة النفطي 1” لم يتأثر من إجلاء “إكسبون موبيل” لموظفيها.

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