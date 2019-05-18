الحشد الشعبي يكثف إنتشاره في مناطق سهل نينوى ويؤمن طرقه الرئيسة (فيديو)

2019/05/18 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثف الحشد الشعبي انتشاره الأمني, السبت, لتأمين مناطق سهل نينوى في محافظة نينوى.وقال موفدنا ان "اللواء 30 في الحشد الشعبي كثف انتشاره ضمن قواطع المسؤولية لتأمين مناطق سهل نينوى وتأمين طرقه الرئيسة"، مبينا ان "الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين من أي عمل إرهابي تزامنا مع أيام شهر رمضان المبارك"....

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