بالفيديو .. اللواء 24 في الحشد يواصل تأمين طريق ديالى – خانقين

2019/05/18 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل اللواء 24 في الحشد الشعبي تأمين الطريق الرابط بين ديالى وخانقين والممتد الى إمام ويس والمياح ومندلي الواقعة اقصى شمال شرق المحافظة ، فيما تنتشر قطعات الحشد على طول الطريق لتأمين سلامة العوائل التي تسلك هذا الطريق والعجلات الكبيرة المحملة بالبضائع من أي أعمال إرهابية.

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