2019/05/18 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة: رئاسة البرلمان تؤخر فقرة الاعتداءات الأميركية وتتلاعب بمفرداتها

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