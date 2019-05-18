2019/05/18 | 12:50

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الامم المتحدة تحث بريطانيا على التحقيق بمقتل مدنيين على ايدي قواتها بالعراق

متابعة/ خطوة برس

حثت الامم المتحدة، السبت، بريطانيا على التحقيق في مزاعم القتل والتعذيب وسوء المعاملة ضد العراقيين على ايدي قواتها في العراق.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير، عن لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب قولها، إن “على بريطانيا ان تقوم بتحقيق عام ومستقل وينبغي عليها عدم وضع القوانين التي تمنح العفو عن القوات المتورطة بسوء المعاملة ” في العراق”.

واضافت أن ” اللجنة اعربت عن قلقها من عدم وجود اي دعاوى قضائية بسبب جرائم الحرب او التعذيب نتيجة تحقيقات قام بها فريق الادعاءات التاريخية في العراق”، معربة عن “قلقها البالغ ايضا من عدم إجراء تحقيقات فعالة في مزاعم التعذيب والقتل على أيدي الجيش البريطاني أثناء الاضطرابات في أيرلندا الشمالية”.

وكانت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردون قد دعمت خلال الاسبوع الماضي العفو عن المحاربين القدامى في حين أعلنت وزيرة

الدفاع في أيرلندا الشمالية كارين برادلي عن خطط لإنشاء هيئة تحقيق للتحقيق في الحوادث التي تسببت بها القوات البريطانية هناك.

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