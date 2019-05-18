البرلمان يناقش اليوم الإعتداءات الامريكية على القوات الأمنية

2019/05/18 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستأنف مجلس النواب، اليوم جلساته الاعتيادية بطرح موضوع عام للمناقشة

بخصوص الإعتداءات الامريكية على القوات الأمنية. كما يتضمن جدول اعمال الجلسة بحسب بيان الدائرة الاعلامية للمجلس ،

مناقشة إلغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة ، وطرح موضوع عام

للمناقشة بخصوص مفردات البطاقة التموينية والوضع البيئي في محافظة

البصرة فضلا عن تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الأناث

المشردات في الاعظمية وتقرير عن واقع المنظومة الكهربائية .

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