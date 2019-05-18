بالوثيقة .. نقل كلية الزراعة الى موقعها القديم

2019/05/18 | 12:51

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وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل على نقل كلية

الزراعة - جامعة بغداد الى موقعها القديم في قضاء أبي غريب 30 كم

غرب العاصمة.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب الوزير ، افادت ان السهيل "وجه بحل

الاشكالات القانونية مع المستثمر وذلك حسب طلب مقدم من لفيف من

منتسبي الكلية".

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