نائب في البرلمان العراقي تكشف عن وفاة طفلة رضيعة أثر إلتهام

2019/05/18 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت النائب في البرلمان عن محافظة واسط، إقبال عبد الحسين، اليوم السبت، عن وفاة طفلة أثر إلتهام "جرذ" أجزاء من جسمها في المحافظة.

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