من القطيف الى صنعاء.. الانتهاكات السعودية تتواصل وكذلك الصمت الدولي

2019/05/18 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل السلطات السعودية ارتكاب سلسلة من الانتهاكات لحقوق الانسان، فقد أقدمت هذه السلطات منذ فترة وجيزة على تنفيذ عمليات اغتيال(بما يسمى أحكام أعدام) لابرياء ممن

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