نائبة : واسط تعاني واقعاً صحيا سيئاً يجب الاسراع بانقاذه

2019/05/18 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت عضو مجلس النواب اقبال عبد الحسين تردي الواقع الصحي في محافظة واسط.وقالت عبد الحسين في بيان ان المحافظة تعاني من قدم وتهالك مستشفياتها ونقص الادوية وعدم الاهتمام بالمرضى وسوء الخدمات التي تقدم اليهم ، مشيرة الى ان العشرات من الكتب تم ارسالها الى وزارة الصحة للمطالبة بضرورة الاسراع باستكمال العمل في المستشفى التركي […]

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