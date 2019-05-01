2019/05/18 | 12:56

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اكسن موبيل تعلن البدء بإجلاء موظفيها من حقل القرنة في البصرة

متابعة/ خطوة برس

اعلنت شركة اكسون موبيل الاميركية، السبت، باخلاء عامليها في حقل القرنة النفطي في البصرة.وذكرت وكالة “رويترز” في تقرير، ان “العاملين في إكسون موبيل بدأوا إخلاء حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة”.

وأضافت أن “الانتاج من حقل القرنة الغربي في البصرة لم يتأثر بمغادرة موظفي شركة إكسون موبيل”.

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