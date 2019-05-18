2019/05/18 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fmJRxmmyvEU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح رمضان - عرسكم علينة مجاناً مبادرة أنسانية في واسط) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صباح رمضان - عرسكم علينة مجاناً مبادرة أنسانية في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).