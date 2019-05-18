بسبب صدمة ليفربول.. برشلونة يلغي احتفالاته بثنائية الدوري والكأس

2019/05/18 | 13:36

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المستقلة / متابعة /- يبدو أن نادى برشلونة الإسبانى لا يزال يعانى من صدمة الخروج من الدور نصف النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا أمام ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر.

وذكرت صحيفة “آس” الاسبانية أن إرنستو فالفيردى، المدير الفني لنادى برشلونة، قرر منح اللاعبين راحة سلبية طويلة بداية من 26 مايو الجارى، أى بعد يوم واحد على إقامة المباراة النهائية فى بطولة كأس ملك إسبانيا التى تجمع بين برشلونة وفالنسيا.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة لا يخطط لإقامة احتفال بتحقيق ثنائية الدورى والكأس على ملعب “كامب نو”، حال نجاح برشلونة فى الحصول على بطولة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، فى مؤشر على حالة الإحباط التى لا تزال تسيطر على جدران النادى الكتالونى عقب ضياع حلم التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا.

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضى على ملعب “آنفيلد”، فى “إياب” نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى “كامب نو”، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام، في حين حجز توتنهام مقعده في نهائي دوري ابطال اوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندي.

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