إستثمار بابل تعلن قرب توقيع عقد مجمع سكني

2019/05/18 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيئة إستثمار بابل، عن قرب توقيع عقد مشروع مجمع الكوثر السكني خلال الأيام المقبلة.

وقال رئيس الهيئة وكالة باسم عبيس الجنابي في تصريح صحفي، ان "وزارة المالية أصدرت قرار يقضي بتوقيع عقد مشروع مجمع الكوثر السكني خلال لقاءه المفتش العام لوزارة المالية ومدير عام عقارات الدولة في العاصمة بغداد".وبين انه "بذل جهود كبيرة وحثيثة من أجل توقيع العقد الاستثماري الخاص بالمشروع من خلال المخاطبات الرسمية واللقاءات المستمرة والتي أثمرت عن قرار توقيع العقد من قبل وزارة المالية".وأضاف الجنابي ان "مجمع الكوثر السكني الذي يقع في ناحية ابي غرق يعد من المشاريع الاستثمارية السكنية ويتضمن أكثر من ١٠٠٠ وحدة سكنية".انتهى

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