2019/05/18 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستأنف قوات التحالف الدولي تدريب قوات البيشمركة بدءاً من يوم غد الأحد بعد توقفه لأيام.

وقال نائب رئيس هيئة الاركان للعمليات في وزارة البيشمركة اللواء قارمان كمال، في تصريح صحفي، انه "تم تبليغهم بصورة رسمية من قبل التحالف الدولي بقرار استئناف تدريبات قوات البيشمركة".واضاف، انه "بعد ايقاف قوات التحالف لتدريب قوات البيشمركة منذ يوم الاحد الماضي بصورة وقتية، تم تبليغهم باستئناف تلك التدريبات ابتداءً من، يوم غد الاحد بصورة طبيعية وحسب المنهاج السابق".واوضح، انه "تم وضع خطة عمل خاصة لعام 2019 بالتعاون مع قوات التحالف، وستستمر التدريبات حسب المعتاد".وقد اعلنت كل اميركا والمانيا وهولندا يوم 15 ايار، وقف تدريب قوات البيشمركة والقوات العراقية الاخرى، بسبب التوترات الحاصلة في المنطقة.وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الالمانية قد اشار في وقت سابق الى قرار التحالف الدولي وقف تدريب القوات العراقية والبيشمركة بسبب زيادة التوترات في المنطقة".يذكر ان 7 بلدان اعضاء في التحالف الدولي ضد داعش تشارك في تدريب قوات البيشمركة، والتي بدأت اثناء الحرب على داعش.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يستأنف تدريب البيشمركة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يستأنف تدريب البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).