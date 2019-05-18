نائبة: واسط تعاني واقعاً صحيا سيئاً يجب الاسراع بانقاذه

2019/05/18 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقدت عضو مجلس النواب اقبال عبد الحسين، السبت، تردي الواقع الصحي في محافظة واسط، مشيرة إلى أن المحافظة تعاني واقعاً صحيا سيئاً يجب الاسراع بانقاذه.وقالت عبد الحسين في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المحافظة تعاني من قدم وتهالك مستشفياتها ونقص الادوية وعدم الاهتمام بالمرضى وسوء الخدمات التي تقدم اليهم”.وأضافت، أن “العشرات […]

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