نائب : واسط أقل نسبة بين المحافظات في توليد الطاقة الكهربائية

2019/05/18 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعتبر النائبة عن محافظة واسط ايناس المكصوصي، أن محافظتها لم يتم منحها نسبة 4% من مجموع الطاقة الوطنية للكهرباء، داعيةً المركز الوطني لتوزيع

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