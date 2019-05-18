الكشف عن اصدار جديد من لعبة سوبر ماريو

2019/05/18 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت لعبة سوبر ماريو على إصدار جديدة من Super Mario Maker 2، حيث يحتوي الإصدار الجديد على قصة جديدة مع إضافة العديد من اللاعبين عبر

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