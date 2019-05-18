الحلبوسي يعقد اجتماعا مع نواب المدن المحررة

2019/05/18 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماعا لعددٍ من نواب المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان أن المجتمعين بحثوا الأوضاع السياسية الراهنة، ومنها انتخاب محافظ نينوى الذي عدَّه الجميع أنه جرى بصفقات يشوبها الفساد؛ لتضييع الفرصة على أهل المدينة في انتخاب شخصية على وفق الأسس الدستورية؛ من أجل أن تنهض المدينة من ركامها، بعيدًا عن التدخلات والمصالح والضغوطات الحزبية الضيقة.

كما ناقش الاجتماع الذي حضره ثمانية وثلاثون نائبا وشخصيات قيادية أخرى، آليات تشكيل تحالف القوى العراقية، بوصفِه مشروعا وطنيا ينهض بمتطلبات المدن المحررة واحتياجاتها في الإعمار والبناء والتنمية وعودة النازحين إلى ديارهم، واستبعاد الفاسدين من المشاركة في هذا التحالف.

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