ارتفاع مستوى الانتاج بحقل نفطي جنوبي السليمانية

2019/05/18 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شركة غازبروم نفت عن رفع مستوى إنتاج النفط من حقل سَرْقَلا "حقل كرميان"، جنوبي السليمانية، إلى مستوى قياسي.

وكان البئر رقم 2 في حقل سرقلا قد بدأ بإنتاج النفط الشهر المنصرم، وبفضل مخطط للشركة لحفر البئر رقم 3 في حقل سرقلا، ارتفع إنتاج النفط في الحقل إلى 35000 برميل يومياً، حيث يستطيع البئر رقم 3 إنتاج 12000 برميل من النفط يومياً.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة غازبروم في الشرق الأوسط، سيرغي بيتروف، أن إنتاج مليوني طن من النفط في سرقلا مكسب هام من مكاسب تطوير هذا الحقل الثمين، وخلال أربع سنوات من عملنا في الحقل أسسنا بنية تحتية حديثة ومتطورة.

وقصد بيتروف من تأسيس بنية تحتية حديثة ومتطورة في حقل سرقلا، إنشاء محطتي عزل بقدرة 17000 برميل لكل واحدة، إلى جانب تحديث محطة شحن ونقل النفط، وقد مهدت هذه البنية التحتية لرفع مستوى إنتاج النفط في الحقل المذكور.

وتخطط غازبروم لنصب وحدة دعم مائية في الحقل تستطيع ضخ 5000 برميل ماء يومياً إلى آبار الحقل، وذلك بهدف زيادة إنتاج الآبار النفطية.

كما أعلنت غازبروم نفت أنها منذ بدأت بإنتاج النفط من الحقل في 2011، أنتجت مليوني طن من النفط (الطن الواحد يعادل 7.33 برميل نفط)، وكانت قد بدأت بنقل النفط الخام في العام 2015.

وتمتلك كل من شركة غازبروم نفت وويسترن زاغروس 40% من أسهم حقل سرقلا النفطي، بينما تمتلك حكومة إقليم كوردستان 20% من تلك الأسهم.

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