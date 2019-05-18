السعودية وعدد من دول الخليج

2019/05/18 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، اليوم، عن مصادر خليجية قولها إن المملكة وعددًا من دول مجلس التعاون الخليجي وافقت على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية؛ بغرض ردع إيران.

وقالت الصحيفة ان "الموافقة جاءت بناءً على اتفاق...

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