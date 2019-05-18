2019/05/18 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسافرين والوفود :اعادة 129 نازحا من مخيمات الايواء الى مناطقهم الاصلية في قضاء القائم ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسافرين والوفود :اعادة 129 نازحا من مخيمات الايواء الى مناطقهم الاصلية في قضاء القائم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).