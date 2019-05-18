واشنطن تصدر تحذيرا لخطوط الطيران المحلقة فوق الخليج

2019/05/18 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … حذرت ادارة الطيران الفيدرالية الامريكية، السبت، الطائرات التجارية المحلقة في المجال الجوي فوق منطقة الخليج وخليج عمان من خطر عدم التعرف على هويتها وسط التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران .ونقلت وكالة سبوتنك الروسية في خبر ترجمته /المعلومة/ عن بيان لادارة الطيران قوله “يجب أن يكون الطيارون المدنيون الذين يطيرون في المنطقة […]

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