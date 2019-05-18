الحشد الشعبي يكثف إنتشاره في مناطق سهل نينوى ويؤمن طرقه الرئيسة

2019/05/18 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كثف الحشد الشعبي انتشاره الأمني, السبت, لتأمين مناطق سهل نينوى في محافظة نينوى.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “اللواء 30 في الحشد الشعبي كثف انتشاره ضمن قواطع المسؤولية لتأمين مناطق سهل نينوى وتأمين طرقه الرئيسة”، مبينا ان “الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين من أي عمل إرهابي تزامنا مع أيام شهر رمضان المبارك”.

والجدير بالذكر ان مواطنين من أهالي سهل نينوى ثمنوا دور الحشد الشعبي في تأمين مناطقهم وحمايتها”, مؤكدين ان “وجود الحشد من وجودهم فضلا عن أمن وسلامة مناطقهم”.

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