مجلس النواب يفتتح جلسته لليوم

2019/05/18 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ افتتح مجلس النواب جلسته الاعتيادية لليوم السبت.وذكرت الدائرة الاعلامية في المجلس ان “رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي أفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقـــــــــم (١٨)”.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الإعتداءات الامريكية على القوات الأمنية، ومناقشة إلغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة”.كما يتضمن طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص مفردات البطاقة التموينية والوضع البيئي في محافظة البصرة.ويشمل أيضاً تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الأناث المشردات في الاعظمية وتقرير عن واقع المنظومة الكهربائية”.

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