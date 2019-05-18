الشابندر يلمح لتحريضات طائفية في جلسات سياسية رمضانية

2019/05/18 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ لمح النائب السابق عزن الشابندر الى وجود تحريضات لاذكاء الخطاب الطائفي في جلسات رمضانية سياسية.وذكر الشابندر “‏لا ندّعي و لا نفترض اننا على الطريق الصحيح لكننا نؤمن بان لا يصُحّ الاّ الصحيح”.

‏واضاف “العمل على إذكاء الخطاب و التحريض الطائفي من جديد و ان كان في (جلسات رمضانية خاصة ) جريمة حرمها الدستور و يعاقب عليها القانون”.

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