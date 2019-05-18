مجلس النواب يعقد جلسته الـ 18 برئاسة الحلبوسي

2019/05/18 | 13:46

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بغداد اليوم _ بغداد

عقد مجلس النواب، السبت (18 أيار 2019)، جلسته الـ18 برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، افتتح اعمال الجلسة الـ18 للدورة النيابية الرابعة في السنة التشريعية الأولى للفصل التشريعي الثاني".

بغداد اليوم - بغداد

نفى مجلس محافظة البصرة، السبت، 18 أيار، 2019، خروج موظفي شركة اكسون موبيل من المحافظة، فيما بين أنهم ما زالوا يمارسون أعمالهم.

وأفادت وكالة رويترز، السبت، 18 أيار، 2019، بان شركة أكسون موبيل بدأت باجلاء موظفيها من حقل القرنة 1

بغداد اليوم - متابعة

ردت ايران ، السبت 18 ايار 2019 ، على معلومات نشرتها صحف غربية عن اصدارها اوامر لفصائل عراقية بالاستعداد لمهاجمة القوات الاميركية.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في حديث إلى قناة CBS الأمريكية أن " ط

بغداد اليوم - متابعة

افادت صحيفة بريطانية في تقرير نشرته، السبت (18 أيار 2019)، بأن العراق بدأ بتسريع الوساطة بين الولايات المتحدة وايران لتفادي اندلاع الحرب على أراضيه، فيما كشفت عن تفاصيل "إجراءات مشددة" اتخذتها بعثات الدول الكبرى العا

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