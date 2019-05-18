الوطني الكردستاني: مسألة شاسوار عبد الواحد ليست سياسية

2019/05/18 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بيستون زنكنة، اليوم السبت، ان مسألة الدعاوى القضائية ضد شاسوار عبد الواحد، تتعلق بالاقليم والقضاء هو من يقرر.وقال زنكنة في تصريح لـ/SNG/، إن “موضوع عبد الواحد يتعلق بالاقليم، والمحكمة هي من تقرر، والمتهم بريء حتى تثبته ادانته، لأن أي مواطن اعتيادي، إذا كانت عليه دعاوى، فعليه ...

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