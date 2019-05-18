المركزي يكشف نسبة ودائع القطاع الخاص في المصارف التجارية ولشهر واحد فقط

2019/05/18 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر البنك في إحصائية له، حصل عليها موقع "الغدير"، إن" ودائع القطاع الخاص العراقي لدى المصارف التجارية بلغت 27 مليار و364 مليون و385 الف دينار خلال شهر كانون الاول من عام 2018".وبين، ان" هذه الودائع ارتفعت عن شهر تشرين الثاني من نفس العام الذي بلغت فيه الودائع 26 مليار و586 مليون و556 الف دينار، فيما كانت الودائع لشهر كانون الثاني من نفس العام 25 مليار و725 مليون و835 الف دينار".وأضاف، أن" اقل ودائع للقطاع الخاص سجلت لدى المصارف التجارية كانت في شهر نيسان من عام 2004 حيث بلغت هذه الودائع مليار و803 مليون و609 الف دينار".واشار الى ان" معدل الودائع للقطاع الخاص لدى المصارف التجارية ابتداءا من عام 2004 ولغاية كانون الثاني من عام 2019 بلغت 15 مليار و439 مليون و966 الف دينار".انتهى..م.ر

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