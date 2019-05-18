2019/05/18 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار.كشف قائممقام قضاء الخالدية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ،السبت، ان نسبة المتعاطين للحشيشة والحبوب المخدرة في مناطق شرقي مدينة الرمادي 30%، فيما القى باللائمة على تنظيم “ داعش” الإجرامي.وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “نسبة المتعاطين للحشيشة والحبوب المخدرة في صفوف الشباب من اهالي مناطق الحبانية والخالدية والمناطق القريبة منها شرقي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناطق شرق الرمادي تسجل ارتفاعا بتعاطي المخدرات ومسؤول يلقي باللائمة على “داعش”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناطق شرق الرمادي تسجل ارتفاعا بتعاطي المخدرات ومسؤول يلقي باللائمة على “داعش”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).