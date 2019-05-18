2019/05/18 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظريف: ترامب لا يريد الحرب ولكن المحيطين به يدفعونه للحرب بذريعة انهم يريدون واشنطن قوية مقابل طهران .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف:ترامب لا يريد الحرب ولكن المحيطين به يدفعونه للحرب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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