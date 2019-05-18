ناسا تبدأ التحضير لإرسال كبسولة مأهولة إلى القمر

2019/05/18 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اختارت وكالة “ناسا” الأمريكية 11 شركة توكل إليها مهمة تصميم نموذج اختباري لكبسولة مأهولة يمكنها الهبوط على سطح القمر، وذلك في إطار برنامج “أرتميس” القمري الأمريكي الجديد.وضمت قائمة الشركات كلا من Lockheed Martin وBlue Origin وAerojet Rocketdyne وSpaceX وSSL وBoeing Dynetics وغيرها.وستقوم كل شركة بالعمل على تصميم نموذج اختباري […]

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