2019/05/18 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظريف: على المجتمع الدولي تحويل دعمه السياسي للاتفاق النووي إلى إجراءات عملية حقيقية .

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