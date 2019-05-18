البرلمان يشكل لجنة لتقييم اداء الوزارات

2019/05/18 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ شكل مجلس النواب، السبت، لجنة لتقييم اداء الوزارات.وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان ان “رئيس مجلس النواب نحند الحلبوسي وجه بتشكيل لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس وعضويه ثلاث اعضاء لوضع معايير لتقييم اداء الوزارت توزع على اللجان المختصة وعلى اللجان ان تقدم تقريرها خلال السنة التشريعيه الاولى.

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