ظريف يؤكد عدم رغبة ترامب في الحرب ضد ايران

2019/05/18 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لا يسعى للحرب مع ايران.وقال بمؤتمر صحفي خلال زيارته العاصمة الصينية بكين انه ” لن تكون هناك حرب في المنطقة وبلاده لاتريدها”.واضاف ظريف انه ” لا يمكن لأي دولة في المنطقة مواجهة إيران” مؤكدا ان ” ترامب لا يسعى إلى الحرب […]

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