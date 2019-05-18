نائب عراقي: المنطقة ستكون ميدان حرائق لأي حرب بين أميركا وإيران

2019/05/18 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر النائب عن النهج الوطني حسين العقابي, السبت, دول المنطقة من نشوب حرب بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن سعير تلك الحرب سيحرق المنطقة باكملها وستكون اراضيها ميدان للحرائق.وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ملامح الحرب بين واشنطن وطهران مازالت قلقة من حيث نشوبها من عدمها , الا انه يتوجب على الدول المهمة […]

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