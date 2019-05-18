2019/05/18 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتل الكوردستانية بالبرلمان العراقي تستنكر الأعمال الإجرامية بحق أهالي خانقين وقراها) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتل الكوردستانية بالبرلمان العراقي تستنكر الأعمال الإجرامية بحق أهالي خانقين وقراها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).