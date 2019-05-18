اجتماع عراقي رفيع مرتقب لتخفيف التوتر الأميركي-الإيراني
متابعة/ خطوة برس
كشفت صحيفة “اندبندنت عربية”، عن استضافة رئاسة الجمهورية العراقية اجتماعا رفيعا للقيادات السياسية خلال الساعات المقبلة لبحث الدور العراقي في تخفيف التوتر الأميركي الإيراني.
وذكرت الصحيفة في تقرير ان “العراق يقود جهود وساطة لتهدئة التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، بعدما أوشكت أراضيه على التحول إلى ساحة لمواجهة عسكرية بين البلدين”.
وأضافت أن “رئيس الجمهورية برهم صالح تواصل مع رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، لضمان فتح قناة تواصل فعالة بين واشنطن وطهران، منعاً لانزلاق الأوضاع نحو هاوية الحرب”، مبينة أنه “من المقرر أن يستضيف مكتب الرئيس العراقي اجتماعاً رفيعاً، تشارك فيه قيادات سياسية تمثل الطيف العراقي، خلال الساعات المقبلة، لبحث الدور العراقي في احتواء التوتر العالي بين الولايات المتحدة وإيران”.
وكان عبد المهدي أعلن الثلاثاء الماضي، أن العراق يتواصل مع الولايات المتحدة وإيران بهدف “تخفيف التوترات بينهما”، مشيراً إلى أن “البلدين لا يريدان الحرب”.
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