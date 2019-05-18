2019/05/18 | 14:05

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اجتماع عراقي رفيع مرتقب لتخفيف التوتر الأميركي-الإيراني

متابعة/ خطوة برس

كشفت صحيفة “اندبندنت عربية”، عن استضافة رئاسة الجمهورية العراقية اجتماعا رفيعا ‏للقيادات السياسية خلال الساعات المقبلة لبحث الدور العراقي في تخفيف التوتر الأميركي ‏الإيراني.‏

وذكرت الصحيفة في تقرير ان “العراق يقود جهود وساطة لتهدئة التوتر المتصاعد بين الولايات ‏المتحدة الأميركية وإيران، بعدما أوشكت أراضيه على التحول إلى ساحة لمواجهة عسكرية بين ‏البلدين”.‏

وأضافت أن “رئيس الجمهورية برهم صالح تواصل مع رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، ‏لضمان فتح قناة تواصل فعالة بين واشنطن وطهران، منعاً لانزلاق الأوضاع نحو هاوية ‏الحرب”، مبينة أنه “من المقرر أن يستضيف مكتب الرئيس العراقي اجتماعاً رفيعاً، تشارك فيه ‏قيادات سياسية تمثل الطيف العراقي، خلال الساعات المقبلة، لبحث الدور العراقي في احتواء ‏التوتر العالي بين الولايات المتحدة وإيران”.‏

وكان عبد المهدي أعلن الثلاثاء الماضي، أن العراق يتواصل مع الولايات المتحدة وإيران بهدف ‏‏“تخفيف التوترات بينهما”، مشيراً إلى أن “البلدين لا يريدان الحرب”.‏

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