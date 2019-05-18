سائرون تطالب باعدام مرتكب جريمة القتل بحق المتظاهرين

2019/05/18 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالبت كتلة سائرون اليوم السبت، بانزال عقوبة الاعدام بحق مطلق النار على المتظاهرين في النجف.وقال النائب عن كتلة سائرون النيابية صباح طلوبي في تصريح لـ/SNG/،ان “مقابلة المتظاهرين بالنار واسقاط اربعة ضحايا و20 جريحا في النجف لا يمكن السكوت عنه، خصوصا انهم يطالبون بمحاربة الفساد”.وطالب مجلس النواب بان “يمارس دوره للمحافظة على مهنية التحقيقات”، ...

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