الحلبوسي يوجه بتشكيل لجنة نيابية لتقييم أداء الوزارات

2019/05/18 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بتشكيل لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس وعضوية ثلاث اعضاء لوضع معايير لتقييم اداء الوزارت توزع على اللجان المختصة.ودعا الحلبوسي اللجان النيابية الى ان تقدم تقريرها خلال السنة التشريعية الاولى.

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