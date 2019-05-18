العادات التي يجب على الصائم تجنبها في الطعام

2019/05/18 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أثناء الصيام في شهر رمضان، توجد عادات خاطئة يجب تجنبها لوقاية الجسم من الأمراض المختلفة، فبعض العادات الشائعة تكون لها أهمية بالغة على صحتكم، وقد تؤثر سلباً عليها، وفق موقع Daily Medical Info.

شرب الماء بكثرةسواء كان وقت السحور أو قبل الفجر، يعتقد الكثيرون أن شرب الماء بكثرة يقي الجسم من العطش طوال نهار رمضان.



إلا أن شرب الماء بكثرة أثناء السحور يعمل على زيادة عمل الكلى للتخلص من الماء، وزيادة الرغبة في التبول، مما قد يسبب العطش بالنهار، لذلك يُنصح بتناول الفاكهة الغنية بالماء على السحور مثل البطيخ، والشمام، والتفاح، فهي تعمل على إفراز الماء تدريجياً في الجسم أثناء الصوم.شرب الماء البارد عند الإفطار مباشرةيسبب شرب الماء مباشرة عند الإفطار التقليل من حركة الدم إلى المعدة و الأمعاء، مما يصيب الجسم بمشاكل الجهاز الهضمي مثل المغص أو حدوث التقلصات، لذلك ينصح خبراء التغذية بشرب الماء الفاتر في درجة حرارة الغرفة بعد الإفطار أو شرب الحليب بالتمر.كما يمكن شرب الماء البارد بعد تناول وجبة الإفطار ليروي العطش، أما أثناء وجبة الإفطار فهي تشكل خطراً على المعدة وتؤدي إلى صعوبة الهضم، والسمنة، والحموضة المتكررة بعد الإفطار، لذا يجب الحذر من تلك الأطعمة أثناء وجبة الإفطار.تناول الحلوى بعد الإفطاريؤدي تناول الحلوى بعد الإفطار مباشرة إلى تراكم الدهون في الجسم، وزيادة السمنة والكوليسترول، لذا يجب الانتظار قليلاً قبل تناول الحلويات وبقطعة صغيرة.



ويفضل مرة أو اثنين في الأسبوع بحد أقصى.عدم تناول الفاكهةتعتبر الفاكهة مصدراً ممتازاً للفيتامينات والأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم في رمضان، كما أنها تساعد على محاربة السمنة وإنقاص الوزن، لذلك من المهم أن تحرص على تناول الفاكهة في رمضان.الملح والتوابلالملح والتوابل هما عدوك اللدود، فتناول الأطعمة المملحة أو المخللات يساعد على زيادة تخلص الجسم من الماء، مما يسبب الشعور بالعطش، وعدم انتظام ضربات القلب.

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