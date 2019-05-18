رئاسة البرلمان تعلن عن تعديل جديد على قانون

2019/05/18 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، اليوم السبت، أن مسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية سيتم الانتهاء منها الاسبوع المقبل بعد ان تم

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