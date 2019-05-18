شرطة ديالى تتوعد مفتعلي حرائق الحنطة بالسجن وأقصى العقوبات

2019/05/18 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

توعدت قيادة شرطة محافظة ديالى، مفتعلي حرائق مزارع الحنطة في المحافظة بالسجن وأقصى العقوبات.وقال المتحدث الاعلامي بأسم القيادة العقيد غالب العطية في بيان

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