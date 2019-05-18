الحلبوسي يوجه بتشكيل لجنة برئاسة الكعبي لوضع معايير لتقييم اداء الوزارات

2019/05/18 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس وعضوية ثلاث أعضاء لوضع معايير لتقييم أداء الوزارت توزع على اللجان المختصة.

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