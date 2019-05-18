الحداد يدعو وسائل الاعلام الى الالتزام بالخطاب الوطني ومواكبة التطورات

2019/05/18 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم السبت، وسائل الاعلام الى الالتزام بالخطاب الوطني، والحيادية في العمل الصحفي ومواكبة التطورات والأحداث ونقل الأخبار بمهنية بما يدعم الاستقرار السياسي.

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