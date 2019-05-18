نجم الصقور يرد على اتهامات مدرب الحدود

2019/05/18 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رد لاعب القوة الجوية، ابراهيم بايش، على اتهامات مدرب نادي الحدود عادل نعمة بعد المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي ضمن الدوري الممتاز، امس الجمعة.وقال بايش في تصريح نقله المكتب الاعلامي للقوة الجوية، تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، “أتفهم تماماً شعور المدرب عندما يخسر في المباراة، لذلك تأثير الخسارة كان قاسياً […]

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