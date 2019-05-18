عبد المهدي يبعث رسالة لأهالي ديالى بشأن واقعها الامني والاقتصادي ومحاربة الفساد

2019/05/18 | 14:17

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بغداد اليوم - ديالى

كشف النائب عن محافظة ديالى رياض التميمي، السبت، 18 أيار، 2019، إرسال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، رسالة لأهالي ديالى بشأن واقعها الامني والاقتصادي ومحاربة الفساد.وذكر اعلام التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن، "رئيس كتلة النصر وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب رياض التميمي، التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي".وبين أن، "اللقاء شهد مناقشة عدة ملفات أبرزها التي لها دور بالنهوض بالواقع الامني والاقتصادي لمحافظة ديالى ،كذلك مناقشة ملف الخريجين وإطلاق الدرجات الوظيفية المتوقفة بفعل الصراع السياسي".وأشار التميمي إلى أن، "الاجتماع الذي تم عقده ناقش ايضا دعم الفلاحين والواقع الزراعي وتسهيل إجراءات تسويق المحاصيل".وقال عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان إنه، "في ختام اللقاء بعث رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي رسالة إطمئنان لأهالي محافظة ديالى بالقول "نحن معكم في محاربة الفساد".

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر في مطار البصرة الدولي، السبت (18 أيار 2019)، بأن 20 أمريكياً من الموظفين بشركة اكسون موبيل، الامريكية، غادروا العراق متوجهين الى الامارات العربية المتحدة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أكثر م

بغداد اليوم _ بغداد

طالب النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، السبت (18 أيار 2019)، بتشريع قانون لتعويض ضحايا هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل في العراق.

وقال السكيني في مؤتمر صحفي، عقده من داخل البرلمان، "نحن نقف اليوم امام قانون مهم في تا

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، 18 أيار، 2019، بتشكيل لجنة نيابية لوضع معايير تقييم اداء الوزارات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجه بتشكيل لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس وعضويه

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