2019/05/18 | 14:19

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تسمية حسن السنيد ممثلا لرئاسة الجمهورية في مجلس النواب

تسمية حسن السنيد ممثلا لرئاسة الجمهورية في مجلس النواب

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