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البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

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البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

السبت 18 مايو 2019 - 14:05

البرلمان العراقي

عقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الـ18 برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال مراسل "الغدير"، إن" رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، افتتح اعمال الجلسة الـ18 للدورة النيابية الرابعة في السنة التشريعية الأولى للفصل التشريعي الثاني".

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