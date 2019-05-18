سائرون يطالب بإعدام مرتكبي قتل المتظاهرين في النجف

2019/05/18 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

طالب تحالف سائرون، بتنفيذ حكم الاعدام بحق مرتكبي قتل المتظاهرين في محافظة النجف.





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